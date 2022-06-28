Пермь, , 08:56 — REGNUM В Пермском крае возникли задержки с вручением подарков новорождённым в рамках акции. Информация об этом опубликована на сайте уполномоченного по правам человека в Прикамье.

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По данным минсоцразвития, проблемы с предоставлением подарков возникли в связи с неисполнением поставщиком условий заключённого госконтракта. Министерство приняло решение о расторжении договора.

Сейчас заключен контракт с новым поставщиком. Начало поставок подарочных комплектов предполагается в июне–июле 2022 года. Во всех территориях края органы ЗАГС ведут реестры семей, не получивших подарочные комплекты.

Как уже сообщало ИА REGNUM, акция «Подарок новорождённому» в Пермском крае проводится с 1 июня 2019 года. Комплект включает всесезонное одеяло, комплект детского постельного белья, полотенце-уголок с варежкой для купания и информационный буклет начинающим родителям, трикотажное одеяло-плед, ползунки, пинетки, боди, чепчик и пелёнки.

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