Магас, 28 июня 2022, 08:55 — REGNUM В Ингушетии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи и двух легковых машин. В результате автоаварии в больницу попали два человека, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС
Инцидент произошел вечером 27 июня в 21:50 в городе Карабулаке. Как отметили в МЧС, состояние пострадавших различной степени тяжести, детей среди них нет.
Помощь пострадавшим оказывали четверо сотрудников поисково-спасательного отряда «Карабулак-24». В настоящее время причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.