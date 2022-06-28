Магас, 28 июня, 2022, 08:55 — ИА Регнум. В Ингушетии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи и двух легковых машин. В результате автоаварии в больницу попали два человека, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС

Юлия Карнаева ИА REGNUM Скорая помощь

Инцидент произошел вечером 27 июня в 21:50 в городе Карабулаке. Как отметили в МЧС, состояние пострадавших различной степени тяжести, детей среди них нет.

«В городе Карабулак по улице Промысловая произошло столкновение трех автомобилей: двух автомобилей марки «Лада Гранта» и «Форд Транзита» (кареты скорой помощи). В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека, которые с различной степенью тяжести были доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу г. Назрань», — сказано в сообщении.

Помощь пострадавшим оказывали четверо сотрудников поисково-спасательного отряда «Карабулак-24». В настоящее время причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.