Донецк, 28 июня, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Украинские нацисты обстреляли из артиллерии Петровский район Донецка. Об этом 28 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что обстрел Петровского района Донецка со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 08:15 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что а ходе спецоперации на Украине Россия борется с нацистами, а не с украинским народом.