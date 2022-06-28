Кемерово, , 08:55 — REGNUM В Кемерове организована проверка после дорожно-транспортного происшествия с участием подростка на электросамокате. Об этом ИА REGNUM сообщили в полиции Кузбасса.

Подростки на электросамокате Kristoffer Trolle

«Накануне в районе дома 114 по проспекту Ленина в Кемерове произошло ДТП с участием подростка, управлявшего электросамокатом, — уточнили в ведомстве. — Предварительно установлено, что 43-летняя женщина, управляя автомобилем «Хендэй Солярис», при повороте с улицы Волгоградской на проспект Ленина совершила наезд на 17-летнего подростка, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на электросамокате. Подросток был доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана разовая помощь».

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По официальным данным, с начала года в Кузбассе произошло уже 17 ДТП с участием электросамокатов, травмы получили 15 человек, в том числе восемь несовершеннолетних.