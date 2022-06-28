Париж, , 08:53 — REGNUM Нижняя палата парламента Франции вновь открывается 28 июня после неудачных для президента Эммануэля Макрона выборов, чей центристский блок не особенно приблизился к созданию коалиции большинства, передает агентство France-Presse.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Оппозиционные силы, получив большую поддержку избирателей, дали понять, что не позволят заманить себя в долгосрочное соглашение о поддержке правительства Макрона, которому не хватает 37 мест для большинства.

Премьер-министр Элизабет Борн и другие высокопоставленные сторонники Макрона пытаются привлечь отдельных правых и левых депутатов для укрепления своих рядов. «Телефоны разрываются», — сказал AFP один из членов парламента.

Однако Оливье Марле, глава консервативной фракции республиканцев, которая считается наиболее подходящей для коалиции с Макроном, сказал, что «сегодня у нас есть дела поважнее, чем распродавать себя по частям».

«Речь идет о том, чтобы добиться прогресса для французского народа», — сказал он 27 июня в эфире радиостанции Europe 1. Но также добавил, что его товарищи по фракции «сделают всё возможное, чтобы достичь соглашения с правительством» по предстоящему законопроекту о повышении покупательной способности населения в условиях инфляции.

«Не в интересах только что избранных партий» заключать долгосрочное соглашение о поддержке правительства, считает профессор парижского Института политических исследований Марк Лазар.

Заместитель главы партии «Непокоренная Франция» Адриан Катеннан заявил 26 июня, что с Макроном «соглашение невозможно» и сотрудничать с ним было бы «бессмысленно». «Мы не слышали, чтобы (Макрон) сдвинулся с места или отступил хоть на йоту по пенсионной реформе» или другим спорным политическим вопросам, добавил он.

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