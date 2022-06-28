Уфа, 28 июня, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Ещё 12 стоматологических кабинетов намерены открыть до конца текущего года в школах Башкирии. Об этом 28 июня сообщил глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

natadent.ru На приёме у детского стоматолога

Он напомнил, что в Башкирии уже открыты 68 стоматологических кабинетов в школах региона.

«Все они лицензированы, оборудованы самыми современными лечебными комплексами, с учетом требований для детской стоматологии», — подчеркнул он.

Глава региона отметил, что в минувшем учебном году в кресле стоматологов побывали свыше 86 тысяч школьников, в 2022 году в республике планируется открыть ещё 12 стоматологических кабинетов в школах.

«Движемся планово. Стараемся, чтобы стоматология была доступна жителям любых городов и сел, даже самых удалённых от центра», — сообщил он.