Томск, , 08:50 — REGNUM В Томске возбуждено уголовное дело по факту избиения 35-летнего местного жителя. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по Томской области, инцидент произошёл на конечной остановке автобусного маршрута.

Пассажира томской маршрутки избили монтировкой УМВД по Томской области

По предварительным данным, в ходе поездки между водителем и пассажиром в маршрутном автобусе произошёл конфликт. Доехав до конечной остановки, стороны вышли на улицу, где они устроили потасовку. Заметив это, водитель другой маршрутки пришёл на помощь коллеге.

«Взяв монтировку, он нанёс ей несколько ударов по телу пассажира, причинив ему телесное повреждение, которое согласно судебной экспертизе относится к категории легкого вреда здоровья», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени личность подозреваемого установлена, это 42-летний ранее несудимый житель посёлка Самусь ЗАТО Северск.