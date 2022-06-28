Москва, 28 июня, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Плавучий университет Московского государственного университета отправился в седьмую экспедицию на Байкале, сообщает пресс-служба вуза.

(сс) AndreyKlementyev Байкал

Его участникам (студентам, аспирантам и ученым МГУ, Российского университета нефти и газа имени И. М. Губкина и сотрудникам Лимнологического института СО РАН) предстоит изучить особенности грязевых вулканов Байкала, распространения газовых гидратов, проявления неотектонических подвижек в рельефе дна. Исследования будут вестись на борту научно-исследовательского судна «Г. Ю. Верещагин».

Как пояснил руководитель Плавучего университета Григорий Ахманов, сначала отряд геофизиков с помощью специальной акустической аппаратуры «прослушает» дно Байкала и то, что под ним. Затем другой отряд, в который входят геологи, геохимики, литологи, гидрогеохимики и океанолог, будут прицельно изучать те районы, где выявлены аномалии. Там ученым еще только предстоит определить механизмы происходящих геологических процессов.

Специально для экспедиции на судне установлено акустическое оборудование, которое позволяет изучить осадочные породы дна на глубину до 700 м. Такое масштабное и комплексное исследование геологии Байкала проходит впервые с 1992 года. Маршрут экспедиции позволит исследовать две из трех больших впадин Байкал.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуационный центр комплексного мониторинга опасных геологических процессов, открывшийся в Институте земной коры СО РАН, займётся прогнозом катастрофических событий природного характера, в том числе, землетрясений, селей на Байкале.

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