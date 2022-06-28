Москва, 28 июня, 2022, 08:49 — ИА Регнум. На то, чтобы реализовать меры по обеспечению технологического суверенитета России направят большие бюджетные средства. Об этом 28 июня рассказал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Archive.government.ru Дмитрий Медведев

«Согласен с вами — обеспечение технологического суверенитета действительно не терпит промедления. На реализацию целого комплекса оперативных мер будут направлены большие бюджетные средства», — сказал он в интервью газете «Аргументы и факты».

Также зампред Совбеза РФ уточнил, что был создан целый ряд программ для поддержки отечественных производств, научно-технических разработок и обучения кадров для важнейших отраслей промышленности.

Кроме этого, Медведев уточнил, что наблюдает порядка десяти направлений, по которым нужно вести гораздо более активную деятельность для того, чтобы не остановить производство или обеспечить технологическую независимость России.

«Всеми надо заниматься. Это делают коллеги из правительства и бизнес. Будем помогать им. Например, очень важной является замена импортного оборудования и программ в сфере критически важной информационной инфраструктуры. Для этого на площадке Совета безопасности РФ начала работу межведомственная комиссия, которая объединяет представителей государственной власти и крупнейших компаний в сфере информационных технологи», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня спецпредставитель президента по цифровизации Дмитрий Песков заявил, что России потребуется от десяти до двадцати лет, чтобы достичь технологического суверенитета за счёт передовых технологий, объединённых в условный «Алмазный фонд».