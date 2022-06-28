Лондон, , 08:48 — REGNUM Премьер Великобритании Борис Джонсон призвал учёных и исследователей из России переезжать в его страну.

Борис Джонсон No 10 Downing Street

О заявлении, сделанном на полях саммита «Большой семёрки», пишет The Guardian.

Премьер пояснил, что предложение действует в рамках программы партнёрства университетов Украины и Великобритании, позволяющей украинским учёным заниматься работой в британских вузах.

«Российским учёным и исследователям, которые с тревогой смотрят на путинское насилие и которые больше не чувствуют себя в России в безопасности: вы можете смело подавать заявку на переезд в Великобританию и работать в стране, которая ценит открытость, свободу и стремление к знаний», — цитирует Джонсона The Guardian.

В публикации указано, что по программам поддержки с Украины в Британию приедут работать 130 учёных, на эти цели Лондон выделил 10 млн фунтов стерлингов.