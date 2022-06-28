Тюмень, 28 июня, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В Тюмени из-за отравления детей на 60 суток приостановлена работа частного детского сада «Белка». Об этом сообщает объёдинённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

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В управление Роспотребнадзора по Тюменской области поступило пять экстренных сигналов о случаях инфекционных заболеваний среди воспитанников детского сада «Белка». Речь идёт о сальмонеллёзе и норовирусе.

«В ходе проверки выяснилось, что в детском саду не был организован производственный контроль и не проводятся лабораторные исследования пищевой продукции. Фактический рацион питания воспитанников не соответствует цикличному утверждённому меню, что подтверждается журналом бракеража готовой продукции», — сообщает судебная пресс-служба.

Кроме того, не отслеживалось качество поступающего в детский сад продовольствия. Владельцы «Белки» не смогли представить товарно-сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность пищевой продукции. Со слов директора, продовольствие для детей закупалось через сервис «Сбермаркет». На деле определить происхождение продуктов, их сроки годности, условия хранения не представилось возможным.

По решению суда детское учреждение закрыто на два месяца до устранения выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований к питанию воспитанников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отравление куриной грудкой 40 детей в детском саду тюменского города Тобольска в мае 2022 года привело к уголовному делу.