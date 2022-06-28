Джакарта, , 08:46 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что президент Джоко Видодо посетит Украину после завершения саммита G7 в Германии, сообщает Kompas.

Глава МИД Индонезии Ретро Марсуди U.S. Department of State

Глава МИД Индонезии подтвердила, что президент отправится на Украину, заехав в Польшу.

«Кроме того, президент продолжит свое путешествие на Украину через Польшу», — заявила Ретно Марсуди.

Глава МИД Индонезии объяснила, что в последние дни она также вела интенсивное общение с различными сторонами в рамках визита президента Джоко Видодо на Украину и в Россию. Ретно Марсуди продолжала поддерживать связь с украинской и российской сторонами.

Ожидается, что визит президента Индонезии в Россию состоится 30 июня.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо провел двустороннюю встречу с канцлером Федеративной Республики Германии (ФРГ) Олафом Шольцем на полях саммита G7 в Германии.

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