Ульяновск, , 08:46 — REGNUM В Ульяновской области продолжает расти число травяных пожаров. Это следует из обновлённых данных управления МЧС.

Куст травы после пала травы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По оперативной информации ведомства, 27 июня в регионе потушили девять загораний сухой травы на площади 2,188 гектара.

Кроме того, выявлены и подтверждены две термические точки. В управлении сообщают, что в Старой Кулатке Старокулаткинского района потушили возгорание мусора, а на станции Налейка Кузоватовского района ликвидировали пожар, возникший из-за сжигания порубочных остатков.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня в Ульяновской области произошло два травяных пожара, общая площадь возгораний составила 0,0145 гектара.

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