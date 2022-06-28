Москва, , 08:43 — REGNUM Нападающему футбольного клуба «Оренбург» Владимиру Обухову продлили на шесть месяцев срок дисквалификации за допинг. Об этом 28 июня сообщает «РБ Спорт».

По информации издания, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием продлить дисквалификацию российского футболиста и выиграло дело.

В результате дисквалификация Обухова, срок которой истёк в декабре 2021 года, была продлена ещё на полгода.

Ранее сообщалось, что в 2013 году Обухов на сборах молодёжной сборной России в Новогорске сдал допинг-пробу. Она значилась как отрицательная, но на самом деле содержала следы запрещённого вещества — метандиенона. В июле 2021 года Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила о дисквалификации игрока на шесть месяцев.

Читайте ранее в этом сюжете: Отбывший дисквалификацию за допинг экс-игрок «Ростова» перешёл в «Оренбург»