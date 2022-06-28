Анкара, , 08:42 — REGNUM Представители министерств обороны Грузии, Азербайджана и Турции 27 июня провели в Стамбуле первое совещание по обсуждению плана проведения совместных военных учений Eternity-2022. Об этом сообщает пресс-служба турецкого военного ведомства.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что учения решено проводить с 17 по 28 октября. Заседание проходило в штабе командования 1-й армии Турции.

В прошлом году трёхсторонние учения Грузии, Азербайджана и Турции проходили на военной базе в Тбилиси с 4 по 8 октября.

Напомним, военные учения Eternity впервые прошли в 2014 году. Их проводят поочерёдно в одной из стран-участниц. В 2017 году их проводили в Грузии, в 2018 году — на территории Турции, а в 2019 году — в Азербайджане. В 2020 году подобных трёхсторонних учений не было.