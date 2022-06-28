Иркутск, , 08:42 — REGNUM В Иркутской области с начала 2022 года произошло 3649 пожаров. Погибли 111 человек, 104 человека пострадали, 533 человека спасены, сообщает 28 июня телеграм-канал территориального ГУ МЧС РФ.

Пожар 32. mchs. gov. ru

Только за прошедшие сутки в Приангарье случилось 17 возгораний. Погибших и пострадавших нет. Из них восемь ЧП произошло по причине неосторожного обращения с огнём, четыре — из-за короткого замыкания, один пожар случился по причине детской шалости, два поджога, два пожара произошло по причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Как сообщало ИА REGNUM, на 27 июня произошёл пожар в помещении архива Усть-Кутской районной поликлиники. В кабинете на третьем этаже горели бумажные информационные носители на площади трех квадратных метров.

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