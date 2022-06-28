Томск, 28 июня, 2022, 08:41 — ИА Регнум. В Томской области назначена дата муниципальных выборов, которые пройдут в единый день голосования 11 сентября 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

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Всего в регионе будет 130 избирательных кампаний. В их числе пройдут выборы в Думу Томска, в думы районов, 12 выборов глав поселений, а также 112 выборов советов поселений.

«Общее число депутатских мандатов — 1061», — добавили в избиркоме.