Москва, , 08:41 — REGNUM В ходе спецоперации на Украине Россия борется не с украинским народом, а с нацистами, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Оказывая помощь Донецкой и Луганской народным республикам, Россия ведёт борьбу не с украинским народом. Борьба идёт с омерзительными нацистами, экстремистскими группировками», — сказал он в интервью газете «Аргументы и факты».

Медведев добавил, что киевский режим долго не обращал внимания на волю жителей Донбасса, которые желали говорить на родном языке.

«Цель спецоперации — дать отпор неонацистским, фашиствующим силам, которые пришли на Украине к власти и много лет терроризировали население республик Донбасса», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.