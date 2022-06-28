Москва, 28 июня 2022, 08:41 — REGNUM В ходе спецоперации на Украине Россия борется не с украинским народом, а с нацистами, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев добавил, что киевский режим долго не обращал внимания на волю жителей Донбасса, которые желали говорить на родном языке.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.