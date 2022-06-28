Москва, , 08:39 — REGNUM Производство ударных беспилотных вертолетов массой 750 килограммов, которые будут предназначены для уничтожения живой силы и легкобронированной техники противника, собираются начать в России. Об этом 28 июня рассказали источники в российском оборонно-промышленном комплексе.

Беспилотники Иван Шилов © ИА REGNUM

«Производителем 750-килограммовых беспилотных летательных аппаратов может стать холдинг «Вертолеты России» (входит в «Ростех»). Планируется выпуск беспилотников, которые будут построены по одновинтовой схеме с рулевым винтом, то есть как классический вертолет», — приводит слова одного из источников РИА Новости.

Также он уточнил, что это будет многофункциональный разведывательно-ударный беспилотник, способный вести поиск и уничтожение личного состава противника, легкобронированной техники и для других целей.

При этом отмечается, что другой источник рассказал, что такой беспилотник будет способен нести полезную нагрузку массой до 200 килограммов.

«В базовой комплектации он будет иметь гиростабилизированную оптикоэлектронную систему, прицельный комплекс и шесть камер кругового обзора. Беспилотный вертолет будет оснащаться танковой версией пулемета Калашникова с боезапасом в 550 патронов, восемью неуправляемыми ракетами и 16 противотанковыми бомбами», — пояснил он.

Кроме того, указывается, что ведущий военный эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов заявил, что на данный момент в России не производится серийных вертолетных ударных дронов с развитым набором вооружения и такая машина оказалась бы полезной, к примеру, в ходе боевых действий на переднем крае или при боях в городе.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие месяцы Россия передаст Минску комплексы «Искандер-М», которые могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты.