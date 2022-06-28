Ульяновск, , 08:38 — REGNUM В Ульяновской области чуть подросло количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По оперативным сведениям, 27 июня в регионе лабораторно подтверждено 18 случаев заражения коронавирусом. Напомним, что 25 и 26 июня в Ульяновской области инфицирование SARS-CoV-2 официально выявляли ежедневно у 15 жителей.

С начала пандемии в регионе сделано 2 148 244 лабораторных исследования на коронавирус.

Отметим, что 28 июня в посёлке Ишеевка состоится выездная акция областной станции переливания крови. Переболевшие ковидом могут сдать кровь не ранее чем через полгода после выздоровления.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Ульяновской области лабораторно подтверждено 203 597 случаев заражения коронавирусом, вылечился 198 601 человек, скончались 4718 жителей.

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