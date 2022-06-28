Иркутск, , 08:36 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Иркутской области 28 июня известило о сработке автоматической пожарной сигнализации в торговом центре «Jam Молл». Эвакуированы более 100 человек.

Иркутск Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

К месту были направлены подразделения по повышенному номеру. При обследовании помещений было установлено, что в одном из них проводились сварочные работы, в результате чего сработала пожарная сигнализация. При этом подразделения пожарной охраны не были предупреждены о проведении огнеопасных работ на объекте.

Государственными инспекторами по пожарному надзору будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, отвечающих за пожарную безопасность ТРЦ.

Напомним, накануне, 27 июня, сообщалось, что в Приангарье с начала 2022 года произошло 3632 техногенных пожара, погибли 111 человек, 104 — пострадали.

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