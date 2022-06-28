Уфа, , 08:39 — REGNUM Изменения в Экологический кодекс намерены внести в Башкирии. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

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Сообщается, что депутаты госсобрания Башкирии намерены принять в окончательном чтении законопроект «О внесении изменений в Экологический кодекс Республики Башкортостан».

«Законопроектом предлагается ввести целевое использование платы за негативное воздействие на окружающую среду, штрафов за административные правонарушения в природоохранной сфере и платежей по искам о возмещении вреда окружающей среде из-за нарушений обязательных требований. Эти деньги предлагается направлять исключительно на природоохранные цели», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.

Согласно документу данные средства могут быть направлены на выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, а при их отсутствии — на другие мероприятия по предотвращению и (или) уменьшению негативного воздействия хозяйственной и другой деятельности на окружающую среду, восстановлению и сохранению природной среды, обеспечению экологической безопасности, воспроизводству и рациональному использованию природных ресурсов.

Толкачев считает, что новый порядок будет способствовать улучшению экологической обстановки в Башкирии.

«Предприятия платят за негативное воздействие на экологию. Для нарушителей природоохранного законодательства предусмотрены штрафы. Однако непосредственно на ликвидацию экологического ущерба эти деньги практически не используются. Приведу одну цифру. За последние три года в целом по России собрано 40 миллиардов рублей платы за негативное воздействие на окружающую среду. И только 2% этих средств было использовано на ликвидацию накопленного вреда. Это в корне неправильно. Экологические платежи должны расходоваться на экологическое оздоровление», — заявил он.