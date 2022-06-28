Оренбург, , 08:36 — REGNUM В Оренбургской области среднемесячная номинальная заработная плата в январе–апреле 2022 года составила 39 441,6 рубля. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 9,9%. Реальная заработная плата сократилась на 4%, сообщает Оренбургстат.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Самый высокий уровень заработной платы отмечен в организациях, осуществляющих добычу полезных ископаемых — 71 356,9 рубля. Наиболее низкую зарплату получают работники, которые трудятся в сфере сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства — 20 005,5 рубля.

Среди обрабатывающих производств высокий уровень заработной платы наблюдался в организациях по производству кокса и нефтепродуктов — 66 979,5 рубля, низкий уровень в организациях по производству мебели — 15 098,9 рубля.