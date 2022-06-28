Вашингтон, , 08:35 — REGNUM США уже вошли в стадию «мягкой рецессии», поэтому сейчас основной вопрос заключается в том, сможет ли Федеральная резервная система принять соответствующие меры. Об этом заявил американский экономист Стивен Мур 27 июня в передаче Wall Street Week агентства Bloomberg.

Рецессия +

По словам Мура, который является приглашенным научным сотрудником инвестиционного фонда «Наследие», в следующие два года рецессия «почти неизбежна». Мур указал на данные по ВВП, отметив, что «первые шесть месяцев года были отрицательными для роста». Он также подчеркнул, что эта цифра «не является катастрофической потерей ВВП, но мы, вероятно, снизились на 1% по сравнению с тем, что было шесть месяцев назад».

Ранее, 17 июня, президент США Джо Байден в интервью Associated Press подчеркнул, что не считает рецессию в американской экономике неизбежной. Кроме того, он также выразил возмущение заявлениями конгрессменов-республиканцев, которые считают, что главной причиной того, что инфляция достигла 40-летнего максимума, стал прошлогодний пакет помощи американской экономике, пострадавшей от пандемии COVID-19.