Грозный, , 08:35 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров удостоен ордена «За заслуги перед стоматологией» I степени. Решение о присуждении профессиональной награды приняла Стоматологическая ассоциация России. Орден вручен руководителю северо-кавказской республики за вклад в развитие стоматологической службы Чечни. О получении награды Кадыров сообщил 27 июня на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Рамзан Кадыров Kremlin.ru

Вручение ордена было приурочено к открытию нового здания Грозненской стоматологической поликлиники №1. Глава Чечни участвовал в торжественной церемонии открытия медучреждения, расположенного в Шейх-Мансуровском районе города. Он поздравил коллектив поликлиники, отметив, что медорганизация оснащена лучшей материально-технической базой в России.

«По словам экспертов, подобное медучреждение открывается в России впервые за 25 лет. Здесь реализована возможность обслуживать около 84 тысяч пациентов из трех городских районов, а также близлежащих населенных пунктов», — написал Кадыров в соцсети.