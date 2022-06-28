Вашингтон, 28 июня 2022, 08:35 — REGNUM Лидеры стран «Большой семёрки» обсуждают возможность ограничений цен на российский газ. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По информации агентства, после завершения саммита будет объявлено о поручении профильным министерствам изучить возможность ограничений цен на природный газ из России. Кроме того, в итоговом заявлении лидеров «семёрки» будет упомянуты и механизмы ограничений цен на российскую нефть.
Ранее президент США Джо Байден и руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили, что Соединённые Штаты и Евросоюз будут искать новые способы ограничить доходы России от поставок энергоносителей.