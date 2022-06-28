Джакарта, , 08:34 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо провел двустороннюю встречу с канцлером Федеративной Республики Германии (ФРГ) Олафом Шольцем на полях саммита G7 в Германии, сообщает Kompas.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Стороны обсудили укрепление экономического сотрудничества и председательство Индонезии в G20.

«Будучи крупнейшей экономикой в Европе и Юго-Восточной Азии, возможности экономического сотрудничества между Индонезией и Германией очень велики. В секторе новой и возобновляемой энергетики, а также в секторе высокотехнологичной промышленности», — заявил президент Индонезии.

В энергетическом секторе Джоко Видодо надеется, что Германия может стать партнером в использовании новых и возобновляемых источников энергии в Индонезии.

Индонезия также высоко оценила инициативу Германии по созданию «зеленой» инфраструктуры с обязательством вкладывать €2,5 млрд в течение пяти лет.

«Индонезия также готова продолжить сотрудничество в развитии немецкого промышленного квартала, который впоследствии станет производственной базой и войдет в глобальную цепочку поставок», — заявил Джоко Видодо.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо пригласил страны G7 внести свой вклад, чтобы воспользоваться инвестиционными возможностями в секторе чистой энергетики.

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