Джакарта, 28 июня, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо провел двустороннюю встречу с канцлером Федеративной Республики Германии (ФРГ) Олафом Шольцем на полях саммита G7 в Германии, сообщает Kompas.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

Стороны обсудили укрепление экономического сотрудничества и председательство Индонезии в G20.

«Как у крупнейших экономик в Европе и Юго-Восточной Азии возможности экономического сотрудничества между Индонезией и Германией очень велики. В секторе новой и возобновляемой энергетики, а также в секторе высокотехнологичной промышленности», — заявил президент Индонезии.

В энергетическом секторе Джоко Видодо надеется, что Германия может стать партнером в использовании новых и возобновляемых источников энергии в Индонезии.

Индонезия также высоко оценила инициативу Германии по созданию «зеленой» инфраструктуры с обязательством вкладывать €2,5 млрд в течение пяти лет.

«Индонезия также готова продолжить сотрудничество в развитии немецкого промышленного квартала, который впоследствии станет производственной базой и войдет в глобальную цепочку поставок», — заявил Джоко Видодо.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо пригласил страны G7 внести свой вклад, чтобы воспользоваться инвестиционными возможностями в секторе чистой энергетики.