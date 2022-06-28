Брюссель, 28 июня, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Швеция, Финляндия и Турция в рамках НАТО работают над разработкой соглашения по безопасности, которое должно затронуть такие проблемы, как экспорт вооружений и борьбу с терроризмом. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам переговоров со шведским премьер-министром Магдаленой Андерссон.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Йенс Столтенберг

Он отметил, что в последние недели Швеция реализовала ряд мер в сфере противостояния террористическим угрозам. Глава организации вновь подчеркнул, что опасения Анкары по поводу Хельсинки и Стокгольма уместны, а значит, должны обсуждаться.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что в кулуарах саммита НАТО, который пройдет с 29 по 30 июня в Мадриде, он проведет совместную встречу с Магдаленой Андерссон, Йенсом Столтенбергом и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.