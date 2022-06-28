Москва, , 08:31 — REGNUM Создать сообщество студентов Камчатки, которые обучаются в Москве, предложил на встрече в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова 27 июня в День молодёжи губернатор края Владимир Солодов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Студенты Kremlin.ru

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Губернатор Камчатки обсудил со студентами перспективы трудоустройства в крае. Ребята задавали Солодову вопросы, связанные с образованием, медициной, жильем, энергетикой, развитием собственного бизнеса, прохождением практики.

«Мне хочется, чтобы талантливые ребята с Камчатки окончив лучшие вузы страны, возвращались для самореализации на Камчатку, а также чтобы на Камчатку приезжали самые яркие молодые профессионалы со всей страны. В тот момент, когда эта задача будет решена, я буду считать, что в целом можно давать позитивную оценку моей работе и работе моей команды. Я буду продолжать вести взаимодействие с вами, ведь именно от вас зависит выполнение этой задачи. Я предлагаю вам создать группу, где мы будем обсуждать проблемы, существующие в крае, делать нашу Камчатку лучше, чтобы вам хотелось возвращаться работать домой», — сказал Солодов

Студенты в свою очередь предложили провести встречи со студентами других регионов для того, чтобы рассказать им о перспективах Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, расширение действия программы «Дальневосточная ипотека» на педагогов и медработников позволит жителям Камчатки улучшить свои жилищные условия. В ближайшие годы в крае планируют ввести в эксплуатацию 250 тыс. квадратных метров жилья.