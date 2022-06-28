Москва, 28 июня, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Любые попытки посягнуть на Крым будут расцениваться как объявление войны России. Об этом в интервью газете «Аргументы и факты» заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

По его словам, если на Крым попытается посягнуть страна, входящая в НАТО, то это будет означать конфликт со всем Североатлантическим альянсом и фактически будет означать начало Третьей мировой войной.

«Если Украина, будучи членом НАТО, попытается вернуть Крым, это обернется объявлением войны России и к тотальной катастрофе. Для нас Крым — часть России. И это — навсегда», — уточнил Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, идея о полной автономии российского Крыма «в составе» Украины является угрозой территориальной целостности России, заявлял зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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