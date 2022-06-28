Тюмень, 28 июня, 2022, 08:30 — ИА Регнум. В Тюмени на Московском тракте водитель автомобиля устроил стрельбу на дороге. Проводится проверка инцидента, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Цитата из к/ф «Бумер». Реж. Сергей Буслов. 2003. Россия Стрельба

О конфликте на дороге сообщил телеграм-канал «Тюменская Z уМоора».

«Водитель рыжего «Киа Спртэйдж» решил, что он и участник, и следователь, и судья в одном флаконе. Он посчитал, что водитель «Опель Астра» белого цвета повёл себя неподобающим образом с ним на дороге и решил его наказать за это. Во время движения из «Киа» открыли огонь из оружия по водителю «Опеля». К счастью, водитель смог безопасно остановиться. Далее последовали угрозы в адрес девушки — водителя «Опеля». После вызова полиции водитель «Киа» решил на месте договориться деньгами и, получив отказ, стал прикрываться связями в полиции по линии жены и так далее», — сообщается в телеграм-канале.

В пресс-службе УМВД России по Тюменской области уточнили порталу 72.ru, что было применено травматическое оружие.

«Участники конфликта установлены. По результатам проверки будет дана правовая оценка», — отметили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Тюмени начальник коммерческого отдела одной из организаций напал на дороге на участника движения. И тяжело ранил пассажира не понравившегося автомобиля в живот.