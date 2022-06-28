Посёлок Бетлица, Калужская область, 28 июня, 2022, 10:31 — ИА Регнум. До 12 лет лишения свободы грозит бывшему директору Куйбышевского лесничества Калужской области. В отношении женщины завершено расследование уголовного дела за взятку и превышение должностных полномочий. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

В 2021 году директор получила от коммерсантов-лесозаготовщиков крупную взятку. Взамен она пообещала бизнесменам своё покровительство. Одновременно директор скрывала факты незаконной рубки деревьев от правоохранительных органов. Материалы уголовного дела с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением переданы в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года по результатам обследования одной из лесосек Куйбышевского лесничества установлена незаконная рубка лесных насаждений, ущерб от которой оценивается в 13 миллионов рублей. По версии следствия, директор Куйбышевского лесничества получила взятку в размере 230 тысяч рублей за предоставление предпринимателю лесного участка для заготовки древесины. В ходе обыска женщина добровольно выдала полученные деньги, которые хранила в чехле диванной подушки.