Чебоксары, 28 июня, 2022, 08:30 — ИА Регнум. В Чебоксарах вынесен приговор двум местным жителям, одного из которых обвинили в серии преступлений. В частности, у мужчин был конфликт с группой подростков, затем угрожали ножом водителю маршрутки и угнав транспортное средство, попав на нём в ДТП. Ещё один пострадавший получил удары колюще-режущим предметом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

Перед судом предстал 26-летний чебоксарец и его 24-летний друг. Правоохранители установили, что вечером 12 марта 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из дворов по проспекту Мира в Чебоксарах, у них произошёл конфликт с незнакомыми подростками. Во время ссоры один из фигурантов уголовного дела сорвал с головы 12-летнего мальчика шапку, другой стал угрожать ему, достав нож.

В тот же день, как выяснило следствие, в салоне маршрутки они отказались платить за проезд, устроив ссору с водителем и демонстрируя нож. На момент в маршрутке не было других пассажиров.

По данным следствия, водитель вынужден был остановиться на ближайшей остановке общественного транспорта, где конфликт продолжился и один из злоумышленников, сев за руль, угнал маршрутку и попал на нём ДТП. Правоохранители установили, что злоумышленник устроил ссору с водителем второго автомобиля, угрожая убийством.

Ещё одно инкриминируемое преступление — ссора в Новочебоксарске, где пострадавшему нанесли два удара колюще-режущим предметом.

24-летний чебоксарец признан суд виновным в грабеже (ч. 1 ст. 161 УК РФ), угоне (ч. 1 ст. 166 УК РФ), хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), краже (ч. 1 ст. 158 УК РФ), угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Суд назначил ему шесть лет и один месяц колонии общего режима.

Обвинительный приговор в хулиганстве вынесен судом второму фигуранту уголовного дела (ч. 2 ст. 213 УК РФ), назначив два года строгого режима.

Приговор не вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарском районе Чувашии возбуждено уголовное дело по факту убийства на пруду. Подозреваемую установили по камерам наблюдения.

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