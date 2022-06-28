Биробиджан, 28 июня, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Строить физкультурно-оздоровительный комплекс на территории лицея №23 в столице Еврейской автономии будет подрядная организация ООО «Масис». Работы уже идут, сообщил в своём телеграм-канале мэр Биробиджана Максим Семёнов.

(сс) Rusik_z Биробиджан

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«На стадион завезли технику, грунт. В настоящее время идет отсыпка и выравнивание будущей спортивной площадки. На месте работают специалисты стройконтроля, которые ведут технический надзор за выполнением строительно-монтажных работ в соответствии с нормами и правилами. Также ведется авторский надзор, чтобы работы шли в соответствии с проектно-сметной документацией», — отметил глава города.

Он также обратил внимание на то, что ООО «Масис» уже строит ФОКОТ на территории школы №7. Ранее в лицее №23 возводила комплекс компания ООО «Генком».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале мэрия столицы Еврейской автономии была вынуждена расторгнуть договор с компанией-подрядчиком, которая должна была строить физкультурно-оздоровительный комплекс возле лицея №23. Организация не выполнила условия контракта.