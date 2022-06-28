Вашингтон, 28 июня, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Стратегию лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера, проигравшего войну из-за ввязывания в противостояние на два фронта, напоминают попытки Вашингтона проводить враждебную политику сразу и против России, и против Китая. Такое мнение 28 июня высказал председатель консалтинговой организации Killowen Group Харлан Ульман в своей статье для издания The Hill.

Обложка книги Гитлер и его свора. Ленинград. Москва. 1943 Гитлер и его свора

Как считает автор публикации, эту ошибку американских властей заметили в Москве.

«(Президент России Владимир) Путин видит, что США приходится планировать войну на два фронта — с Россией и Китаем. Он всецело сознает безрассудство этой стратегии. Наполеон и Гитлер оба затеяли войну на два фронта, вторгшись в Россию в 1812 году и в СССР в 1941 году соответственно, и проиграли», — утверждает Ульман.

Также он отметил, что из-за такой стратегии США у России есть шанс обойти санкции стран Запада и добавил, что она также вынуждает Вашингтон тратить ресурсы на противостояние с Китаем в далёком регионе, а не концентрировать их для борьбы с Москвой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский президент Джо Байден подписал меморандум о борьбе с незаконным рыболовством, что является частью обещанных мер по противодействию предполагаемым нарушениям со стороны ряда государств.