Астана, 28 июня, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Журналистика вносит вклад в построение нового Казахстана, заявил 28 июня президент республики Касым-Жомарт Токаев в поздравлении Днем работников средств массовой информации, размещённом на сайте главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

Он отметил, что журналистские материалы, расследования помогают в этом масштабном начинании. В связи с этим имеет большую значимость профессионализм в СМИ.

«Для обеспечения информационной безопасности и идеологического суверенитета страны необходимо, чтобы у отечественных журналистов была своя точка зрения на события в Казахстане и мире», — добавил Токаев.

Напомним, после январских беспорядков Токаев объявил о построении нового Казахстана. Для изменения системы управления государства планируется запустить масштабные реформы.