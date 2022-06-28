Пермь, , 08:27 — REGNUM В Пермском крае прогнозируют затяжной период похолодания. В Пермском крае аномалия составит от — 5…-6˚С на западе до -8˚С на востоке, сообщает ГИС-Центр Пермского государственного национального исследовательского университета.

Погода Hans

Неделя (27 июня — 3 июля) станет исключительно холодной. Вся территория края окажется в исключительно холодной воздушной массе 28 июня. Это будет одно из самых мощных арктических вторжений для третьей декады июня за всю историю наблюдений. Вероятны осадки в виде снежной крупы.

В среду (29 июня) заток арктического воздуха прекратится. Ожидается кратковременное потепление. Однако уже 30 июня с северо-востока нагрянет новое арктическое вторжение. Пройдут дожди с грозами.

В ночь на пятницу 1 июля ожидается аномальный холод (+1…+6˚С), в Перми вероятен температурный рекорд.