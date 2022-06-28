Грозный, 28 июня, 2022, 08:26 — ИА Регнум. В Чечне принято решение о возбуждении уголовного дела после ЧП в одном из жилых домов в Байсангуровском районе города Грозного. В результате утечки газа возникло возгорание, из-за чего получили травмы три человека, в том числе двое несовершеннолетних. Как считают в Следственном комитете, ЧП произошло из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что стало причиной причинения тяжкого вреда здоровью.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области Последствия взрыва газа

Напомним, хлопок бытового газа с последующим возгоранием произошел 15 марта 2022 года. Находившиеся на тот момент в доме женщина и ее двое малолетних детей 2016 года рождения и 2021 года рождения получили травмы.

Как было установлено в ходе доследственной проверки, в доме произошла утечка газа из уличного подземного газопровода, построенного еще в 1965 году поблизости от дома. Проверка газопровода сотрудниками газового хозяйства не была проведена в положенное время, это привело к взрыву. СК устанавливает виновных должностных лиц, которые ответят за полученные людьми травмы.