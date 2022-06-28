Москва, , 08:49 — REGNUM Покупателей отечественных автомобилей можно на время освободить от уплаты транспортного налога, чтобы поддержать автопром, полагает депутат Госдумы России Виталий Милонов («Единая Россия»). Свои предложения он изложил в обращении на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова, сообщает 28 июня RT.

Предприятие «АвтоВАЗ» Lada.ru

По мнению парламентария, российской автомобильной отрасли нужны новые меры государственной поддержки. Из-за антироссийских санкций автопром переживает трудности.

Спрос на новые машины несколько снизился из-за ухода с рынка зарубежных производителей автомобилей и комплектующих. Это означает, что у отечественного автопрома «появляется реальный шанс» как восстановить объёмы производства и продаж, так и совершить «качественный рывок» на рынке, отметил депутат.

«В частности, россияне — покупатели отечественных машин могли бы быть освобождены от уплаты транспортного налога на два-три года», — указал Милонов в обращении.

Он добавил, что восстановить объёмы продаж помогло бы и повторное введение программы утилизации старых автомобилей. При этом на покупку нового отечественного автомобиля следует предоставлять субсидии или сертификаты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Милонов предложил увековечить память о российской спецоперации на Украине. По окончании боевых действий, считает он, нужно соорудить внушительный монумент.

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