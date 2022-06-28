Минск, , 08:26 — REGNUM Вопросы реализации проектов, имеющих важное значение для социального и экономического развития Самарской области, обсудил глава региона Дмитрий Азаров на встрече с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко в Минске. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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«Самое главное — это предметно рассмотреть резервы для наращивания нашего взаимодействия, те ниши, которые необходимо «раскачать», чтобы полностью задействовать все резервы. Самарская область — один из самых промышленно развитых регионов в России. Кооперация, взаимные поставки, замещение продукции недружественных бывших партнеров — все это требует скорости в принятии решений и отзывчивости», — приводит пресс-служба слова Головченко.

Азаров сообщил, что делегация области прибыла в Белоруссию с конкретными намерениями, поэтому в составе делегации — представители самарского бизнеса.

«В рамках их визита уже есть определенность о подписании четырех соглашений о сотрудничестве между предприятиями», — сообщил он.

Глава Самарской области считает, что белорусским компаниям могут быть интересны возможности особой экономической зоны «Тольятти», крупных логистических центров и индустриальных парков, которые находятся в регионе.

На встрече рассмотрели вопросы взаимопоставок сельскохозяйственной техники, экспорта продукции пищевой и сельскохозяйственной промышленности, развитие ярмарочной торговли, возобновление прямого авиасообщения между Самарой и Минском, перспективы сотрудничества в рамках проекта НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», взаимодействие в сфере молодежной политики, здравоохранения, туризма и культуры.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Минске Азаров обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко стратегические вопросы развития партнерства двух стран.