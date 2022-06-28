Иркутск, 28 июня, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Жителей Иркутской области предупредили о существенном ухудшении погодных условий. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 июня ночью в центральных, южных и верхнеленских районах местами ожидается шквалистое усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с, сильные дожди, ливни, в селеопасных районах очень сильные дожди, грозы, град, днем 29 июня и 30 июня по области местами ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, сильные, в селеопасных районах очень сильные дожди, грозы, град.

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Прогноз доведен до глав муниципальных образований, начальников пожарно-спасательных гарнизонов, оперативных дежурных Единых дежурно-диспетчерских служб, дежурных служб территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти для своевременного принятия необходимых мер и проведения превентивных мероприятий, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

Кроме этого, 29 июня — 1 июля местами по области ожидается чрезвычайная (V класса) и высокая (IV класса) пожароопасность лесов.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода в Иркутской области демонстрировала 24 июня.

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