Новосибирск, 28 июня, 2022, 08:40 — ИА Регнум. В Новосибирской области число зарегистрированных в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по итогам 5 месяцев 2022 года выросло почти на 7 тысяч (по сравнению с данными на аналогичную дату 2021 года). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Федеральной налоговой службы.

Светлана Шаповалова, ИА REGNUM Малый бизнес

В настоящее время в реестре содержится информация о 81 тыс. индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Новосибирской области.

Число ИП, зарегистрированных за январь–май 2022 года, составляет 8 тыс., что соответствует количеству зарегистрированных ИП в аналогичном периоде 2021 года.

Отмечается, что большая часть ИП подают документы для регистрации в электронном виде.