Джакарта, , 08:20 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо пригласил страны G7 внести свой вклад, чтобы воспользоваться инвестиционными возможностями в секторе чистой энергетики в Индонезии, сообщает Kompas.

Индонезия (сс) Prayitno

Глава государства заявил об этом во время участия в рабочем обеде саммита G7 на тему изменения климата, энергетики и здравоохранения в Германии.

«Особенно инвестиционные возможности в секторе чистой энергетики в Индонезии, включая развитие экосистемы электромобилей и литиевых батарей», — заявил президент Индонезии на G7.

По словам Джоко Видодо, потенциал Индонезии в области экологически чистой энергии очень велик. Однако Индонезия нуждается в крупных инвестициях и технологиях для поддержки быстрого и эффективного перехода к чистой энергии.

«Индонезии необходимо не менее $25-30 млрд на следующие восемь лет энергетического перехода. Мы можем оптимизировать этот переход как двигатель экономического роста, открыть возможности для бизнеса и открыть новые рабочие места», — пояснил глава индонезийского государства.

Напомним, 48-й саммит G7 — это ежегодная встреча стран «Большой семерки», состоящей из Соединенных Штатов, Великобритании, Италии, Японии, Германии, Канады и Франции. Индонезия присутствует на саммите в качестве страны-партнера G7, а также председателя в G20.