Вашингтон, , 08:17 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время поездки по странам Европы объявит о продлении присутствия в Польше американских военных, передает телеканал NBC со ссылкой на источники в Белом доме.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным источников, планируется оставить в Польше на длительный период присланных в феврале 2 тыс. военных США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава бюро нацбезопасности Польши Павел Солох заявил, что Польша ожидает, что Мадридский саммит НАТО официально обозначит Россию как «врага» Североатлантического альянса.

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