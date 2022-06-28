Братск, Иркутская область, , 08:17 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области 28 июня сообщает подробности серьёзного ДТП, случившегося накануне вечером в Братске, на улице Шолохова в жилом районе Гидростроитель.

В Братске сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором пострадали двое несовершеннолетних МВД

Полицейскими предварительно установлено, что 32-летняя женщина-водитель Toyota Sprinter не справилась с управлением и съехала с проезжей части. На тот момент в салоне автомобиля находились двое ее несовершеннолетних дочерей — четырёх и десяти лет. Обе девочки перевозились с нарушением правил — без использования детских удерживающих устройств.

В результате инцидента дети получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

От прохождения освидетельствования на состояние опьянения женщина отказалась. Кроме того, известно, что она не имеет водительского удостоверения, а ее транспортное средство не зарегистрировано в установленном порядке.

Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В общей сложности Госавтоинспекторы составили четыре административных материала, по факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 по 26 июня 2022 года на дорогах Иркутска и Иркутского района произошло 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 19 взрослых и пятеро детей, два человека погибли.

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