Пермь, , 08:16 — REGNUM В Пермском крае на 1 июня задолженность по заработной плате перед работниками составила 596 тыс. рублей. Об этом сообщает Пермьстат.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Весь объем просроченной задолженности по заработной плате приходился на организации водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений. Причиной сложившейся ситуации названо отсутствие собственных средств в организациях.

Долги имелись перед 18 работниками. В расчёте на одного сотрудника приходилось 33,1 тыс. рублей просроченной задолженности.

Объём просроченной задолженности в 1,6 раз превышает месячный фонд оплаты труда работников организаций, имеющих такую задолженность.

Стоит отметить, месяцем ранее объем заложенности по зарплате составлял 700 тыс. рублей.