Пермь, 28 июня, 2022, 08:16 — ИА Регнум. В Пермском крае на 1 июня задолженность по заработной плате перед работниками составила 596 тыс. рублей. Об этом сообщает Пермьстат.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Весь объем просроченной задолженности по заработной плате приходился на организации водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений. Причиной сложившейся ситуации названо отсутствие собственных средств в организациях.

Долги имелись перед 18 работниками. В расчёте на одного сотрудника приходилось 33,1 тыс. рублей просроченной задолженности.

Объём просроченной задолженности в 1,6 раз превышает месячный фонд оплаты труда работников организаций, имеющих такую задолженность.

Стоит отметить, месяцем ранее объем заложенности по зарплате составлял 700 тыс. рублей.