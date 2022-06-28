В Прикамье сократилась задолженность по заработной плате
Пермь, 28 июня, 2022, 08:16 — ИА Регнум. В Пермском крае на 1 июня задолженность по заработной плате перед работниками составила 596 тыс. рублей. Об этом сообщает Пермьстат.
Весь объем просроченной задолженности по заработной плате приходился на организации водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений. Причиной сложившейся ситуации названо отсутствие собственных средств в организациях.
Долги имелись перед 18 работниками. В расчёте на одного сотрудника приходилось 33,1 тыс. рублей просроченной задолженности.
Объём просроченной задолженности в 1,6 раз превышает месячный фонд оплаты труда работников организаций, имеющих такую задолженность.
Стоит отметить, месяцем ранее объем заложенности по зарплате составлял 700 тыс. рублей.