Москва, , 08:15 — REGNUM «Паспорт болельщика» (Fan ID) в сезоне 2022/23 понадобится для посещения матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) и финальной игры Кубка России по футболу. Распоряжение правительства РФ опубликовано 27 июня на официальном интернет-портале правовой информации.

Паспорт болельщика Fan-id.ru

Распоряжение вступит в силу 4 июля. Новый режим посещения матчей вводится для пяти стадионов — «Екатеринбург-Арена», «Ростов-Арена», «Нижний Новгород», «Солидарность-Арена» (Самара) и «Фишт» (Сочи).

Кроме того, 1 декабря распоряжение вступит в силу для стадионов «Газпром-Арена» (Санкт-Петербург) и «Открытие-Арена» (Москва), а также для остальных арен клубов, которые примут участие в следующем сезоне РПЛ.

Напомним, закон о введении Fan ID вступил в силу 1 июня. О бойкоте матчей РПЛ объявили фанаты многих российских клубов.

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